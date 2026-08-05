Ramgarh News: 20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर मंगलेश ने अपने बूथ पर मतदाता सूची का किया पुनरीक्षण
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सुधीर मंगलेश ने मतदाता सूची में नाम सत्यापित किया। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे अपने विवरण की जांच करें। 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर उपलब्ध है।
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दुलमी प्रखंड 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह कांग्रेस जिला मीडिया चेयरमैन सुधीर मंगलेश ने सामुदायिक भवन सीरु बूथ संख्या 167 व उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीरु बूथ संख्या 168 पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित किया तथा अन्य मतदाताओं के नाम एवं विवरण का भी पुनरीक्षण किया। इस दौरान सुधीर मंगलेश ने उपस्थित मतदाताओं से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपने व अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम, पता तथा अन्य विवरणों की जांच अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हो, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 भरकर आवश्यक सुधार एवं स्थानांतरण कराएं。
दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर
उन्होंने कहा कि 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर उपलब्ध है। इसलिए सभी पात्र मतदाता समय रहते अपने मतदाता विवरण का सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। सुधीर मंगलेश ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रत्येक नागरिक का नाम सही रूप से मतदाता सूची में दर्ज होना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए, जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें। मौके पर प्रधानाध्यापक विजेंद्र मुंडा, सुनिल महतो, एहसानउलाह, सुनिल महतो, धनंजय महतो, सुपरवाइजर पंकज करमाली, बीएलओ मालती कुमारी, रीता मेहता मौजूद थे।
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