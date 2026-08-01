Ramgarh News: सेमरा में ही बने डिग्री कॉलेज, ग्रामीणों ने उठाई मांग

Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण स्थल को लेकर शनिवार को मांडू प्रखंड के सेमरा गांव में ग्रामीणों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम मुखिया बैजनाथ राम ने की। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग उठाई कि डिग्री कॉलेज का निर्माण सेमरा में पहले से चिह्नित भूमि पर ही कराया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्माण स्थल में बदलाव उचित नहीं होगा।सभी ने कहा कि सेमरा में डिग्री कॉलेज बनने से मांडू प्रखंड के अलावा रामगढ़ और हजारीबाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भी काफी राहत मिलेगी।ग्रामीणों ने कहा कि कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और आसपास के गांवों का सामाजिक व आर्थिक विकास भी तेज होगा। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सेमरा में ही कॉलेज निर्माण शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सरकार ने मांडू क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को स्वीकृति दी है। ऐसे में अब जल्द निर्माण शुरू कर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यदि निर्माण स्थल में बदलाव का प्रयास किया गया तो ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बैठक में चेतवा मांझी, नरेश हेम्ब्रम, बुधवा मांझी, अर्जुन राम, दुर्गा मांझी (मांझी हड़ाम), बबन मांझी, सजलु मांझी, दिनेश हेम्ब्रम, तालों मुर्मू, विनोद मरांडी, विष्णु देव हेम्ब्रम, तालेश्वर मरांडी, करण मुर्मू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।