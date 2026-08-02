Ramgarh News: 5 अगस्त से पीवीयूएनएल के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। बासल थाना क्षेत्र के बलकुदरा छाई डैम परिसर में रविवार को विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में रोजगार, विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजा समेत विभिन्न मांगों को लेकर पीवीयूएनएल प्रबंधन के खिलाफ 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के तहत बलकुदरा स्थित एश माउंट निर्माण सहित सभी कार्यों को ठप कराने और मुख्य गेट जाम करने की घोषणा की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता बलकुदरा के मुखिया विजय मुंडा ने और संचालन हरिप्रसाद सिंह ने किया। इसमें रसदा, बलकुदरा, जयनगर और गेगदा छाई डैम नंबर-1 के विस्थापित व प्रभावित ग्रामीण शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रोजगार, विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजा जैसे अहम मुद्दों पर पीवीयूएनएल प्रबंधन गंभीर नहीं है।उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में प्रशासन का रवैया भी उदासीन बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना उनकी मजबूरी बन गई है। ग्रामीणों ने कहा कि 5 अगस्त से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान एश माउंट निर्माण सहित परियोजना से जुड़े सभी कार्यों को बंद कराया जाएगा और मुख्य प्रवेश द्वार पर जाम लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार वे किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में पंचम साव, अंकित साव, अमित कुमार, बुधेश्वर उरांव, अभिषेक कुमार, खुर्शीद अंसारी, मुश्ताक, शाहबाज, संदीप मुंडा, अखिलेश गोप, सुनील ठाकुर, प्रेमनाथ गोप, शंकर प्रजापति, नरेश यादव समेत बड़ी संख्या में विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीण उपस्थित थे।