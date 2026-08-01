Ramgarh News: उर्स-ए-क़ाइद-ए-अहले सुन्नत आज, तैयारी पूरी

Ramgarh News: बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। बरकाकाना क्षेत्र अंतर्गत एदारा-ए-शरिया रामगढ़, डुडगी एवं ख़िदमत-ए-इंसानियत फ़ेडरेशन रामगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम, अंसाराबाद डुडगी में रविवार को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनाज़िर-ए-आज़म, मुनाज़िर-ए-इस्लाम तथा अनेक मस्जिदों एवं मदरसों के संस्थापक हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा का उर्स-ए-मुबारक श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया जाएगा। एदार-ए-शरिया के पदाधिकारीयों ने बताया कि इस वर्ष अल्लामा रईसुल क़लम का सिल्वर जुबली उर्स जमशेदपुर में आयोजित किया गया। इसी क्रम में एदारा-ए-शरिया रामगढ़ एवं ख़िदमत-ए-इंसानियत फ़ेडरेशन रामगढ़ के पदाधिकारियों ने ज़िला स्तर पर भी उर्स आयोजित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सरपरस्ती पीर-ए-तरीक़त हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अल्हाज सैय्यद अफ़ज़ाल आलम साहब सज्जादानशीन डोलीघाट, पटना करेंगे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जानशीन-ए-रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा डॉ ग़ुलाम ज़रक़ानी क़ादरी सदर, ऑल अमेरिकन इस्लामिक मिशन, अमेरिका मुख्य रूप से शिरकत करेंगे।इसके अतिरिक्त शहज़ादा-ए-रईसुल क़लम हज़रत ग़ुलाम शअरानी क़ादरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में शायर-ए-इस्लाम ज़मज़म फ़तेहपुरी तथा शायर-ए-इस्लाम अबरार क़ैसर जमशेदपुरी भी अपनी नात पेश कर महफ़िल की रौनक बढ़ाएंगे। आयोजकों ने ज़िले एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी अकीदतमंदों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर उर्स-ए-मुबारक को सफल बनाएं तथा अपने बच्चों और साथियों के साथ उपस्थित होकर इस इल्मी, दीनी एवं रूहानी महफ़िल से लाभान्वित हों। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है।