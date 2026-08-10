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Ramgarh News: हम सबों के प्रेरणास्रोत थे रिझुनाथ चौधरी : सुदेश महतो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: हम सबों के प्रेरणास्रोत थे रिझुनाथ चौधरी : सुदेश महतो ----चितरपुर के सांडी समेत जिला के कई जगहों में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, उमड़ी भीड़--

Ramgarh News: हम सबों के प्रेरणास्रोत थे रिझुनाथ चौधरी : सुदेश महतो

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि

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पूर्व प्रमुख रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि रविवार को दुलमी के सीरू, बुधबाजार व चितरपुर के सांडी स्थित कम्युनिटी सेंटर में मनाया गया। जहां इनके बड़े पुत्र बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, छोटे पुत्र ज्योति कुमार चौधरी, पुत्रवधु डॉ रेखा चौधरी, वीणा देवी व कलावती चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रिझुनाथ चौधरी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो, हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, रामगढ़ की पूर्व विधायक सुनीता चौधरी, लंबोदर महतो, रामगढ़ जिप अध्यक्ष सुधा देवी, पूर्व जिप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, प्रमुख रेणु देवी, पीयूष चौधारी ने भी स्व चौधरी के चित्र पर पुष्प चढा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि रिझुनाथ चौधरी हम सबों के प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने हमेशा लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किये हैं। इसके अलावा मजदूरों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमेशा संघर्षशील रहते थे। उनके संघर्षों को नजदीक से देखने को मिला। आज हमलोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज वे हमारे बीच नहीं है पर उनके आदर्श हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। वहीं गिरिडीह सांसद ने कहा कि हमारे पिता रिझुनाथ चौधरी हमेशा दबे, कुचले व शोषितों की आवाज उठाने का काम करते थे। इसके अलावा झारखंड आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाने का काम किये। उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज को आगे बढाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि रीझूनाथ चौधरी ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने का कार्य गिरिडीह सांसद कर रहे हैं। दुलमी व महुआ टांड़ में उनके नाम से कॉलेज व स्कूल की स्थापना किया गया है। ताकि लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके。

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पौधों का वितरण

- सुदेश महतो ने किया हजारों फलदार व छायादार पौधों का वितरण

श्रद्धांजलि सभा के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी व रामगढ़ की पूर्व विधायक सुनीता चौधरी ने लोगों के बीच हजारों फलदार व छायादार पौधों का वितरण किया। ताकि पूरा क्षेत्र हरा भरा रहे और लोगों को शुद्ध हवा मिले। इधर रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर प्रक्षेत्र के रिझूनाथ चौधरी धर्मशाला में सैकड़ो गरीबों को भोजन भी कराया गया। साथ ही कई लोगों के बीच धोती साड़ी का भी वितरण किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थिति

- श्रद्धाजंलि कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम में रजरप्पा के पूर्व जीएम कल्याणजी प्रसाद, पूर्व जिप अध्यक्ष ब्रहमदेव महतो, पूर्व नप उपाध्यक्ष मनोज महतो, पीयूष चौधारी, मुखिया अरविंद सिंह, सुनीता देवी, भानुप्रकाश महतो, पूर्व पार्षद गोपाल चौधरी, अमृतलाल मुंडा, रविंद्र वर्मा, सतीश महतो, मलेश्वर नायक, मुकेश सिन्हा, रमेश दांगी, चंद्रशेखर चौधरी, दिवाकर नायक, गंगाधर महतो, इंतेखाब आलम, अब्दुल हकीम, टुशील देवी, सुशीला देवी, अशोक राम बेदिया, रितिक चौधरी, अंशु चौधारी, राजीव मेहता, रविन्द्र महतो, परमेश्वर पटेल, रिझु महतो, ब्रजनंदन महतो, राहुल महतो, नंदू महतो सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।

फोटो 09 दुलमी 01 सांडी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मौजूद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद व अन्य

सामान्य प्रश्न

रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई?
रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई।
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