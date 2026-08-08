Ramgarh News: जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
Ramgarh News: पीटीपीएस पोस्ट ऑफिस के निकट शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर में जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विजय साहू ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस पोस्ट ऑफिस के निकट शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर में शहीद निर्मल महतो के का प्रतिमा पर जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय साहू के नेतृत्व में शनिवार को कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर विजय साहू ने कहा कि हमें निर्मल महतो के बताएं रास्ते पर चलने की जरूरत है। मौके पर केंद्रीय महासचिव विजय साहू , केंद्रीय सचिव रवींद्र महतो, जिला महासचिव गिरी शंकर महतो, युवा जिला अध्यक्ष मनोरंजन कुमार, प्रखंड सचिव नितिश कुमार, एम रहमान, साह मुहम्मद, जावेद अंसारी, रिजवान अंसारी,चंदन,विकाश, श्याम सुंदर महतो, पवन, चन्द्रदेव, विनोद, मिराज, विकाश, रोहित, अंश, मथुरा राम, बादल मुण्डा, राजकुमार , सौरव ठाकुर, पवन,राजू,छोटू खान, फिरोज, रवि मुंडा, बादल करमाली, अनिल यादव, गणेश यादव, राजकुमार महतो, चंदन महतो, सोनू आदि शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।