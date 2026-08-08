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Ramgarh News: जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: पीटीपीएस पोस्ट ऑफिस के निकट शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर में जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विजय साहू ने कहा कि शहीद निर्मल महतो के दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है।

Ramgarh News: जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस पोस्ट ऑफिस के निकट शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर में शहीद निर्मल महतो के का प्रतिमा पर जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय साहू के नेतृत्व में शनिवार को कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर विजय साहू ने कहा कि हमें निर्मल महतो के बताएं रास्ते पर चलने की जरूरत है। मौके पर केंद्रीय महासचिव विजय साहू , केंद्रीय सचिव रवींद्र महतो, जिला महासचिव गिरी शंकर महतो, युवा जिला अध्यक्ष मनोरंजन कुमार, प्रखंड सचिव नितिश कुमार, एम रहमान, साह मुहम्मद, जावेद अंसारी, रिजवान अंसारी,चंदन,विकाश, श्याम सुंदर महतो, पवन, चन्द्रदेव, विनोद, मिराज, विकाश, रोहित, अंश, मथुरा राम, बादल मुण्डा, राजकुमार , सौरव ठाकुर, पवन,राजू,छोटू खान, फिरोज, रवि मुंडा, बादल करमाली, अनिल यादव, गणेश यादव, राजकुमार महतो, चंदन महतो, सोनू आदि शामिल थे।

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