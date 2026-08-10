Ramgarh News: शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझ सकता है : मनोज महतो

Ramgarh News: आजसू पार्टी द्वारा रविवार को रामगढ़ प्रखंड के पूर्व प्रमुख स्व रिझूनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोज कुमार महतो ने श्रद्धांजलि दी और स्व चौधरी के शिक्षित समाज की आवश्यकता के विचार को साझा किया। उनके योगदान में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल रहा।

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि

आजसू पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को अलग झारखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी और जुझारू नेता, रामगढ़ प्रखंड के पूर्व प्रमुख स्व रिझूनाथ चौधरी की 12 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज कुमार महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने स्व रिझूनाथ चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

अवसर के भाषण इस अवसर पर मनोज कुमार महतो ने कहा कि स्व रिझूनाथ चौधरी का मानना था कि समाज के सभी लोग शिक्षित हों, तभी वे अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्व चौधरी अलग झारखंड राज्य के प्रबल समर्थक थे और आंदोलन के दौरान उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वे रामगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का सपना देखते थे।

बालिकाओं की शिक्षा मनोज महतो ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर भी स्व चौधरी गंभीर थे। वर्ष 1995 में उन्होंने रजरप्पा प्रोजेक्ट में बालिका उच्च विद्यालय की शुरुआत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, सांड़ी स्थित राजबल्लभ उच्च विद्यालय की स्थापना में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में लालबिहारी महतो, दिनेश कुशवाहा, राजेंद्र महतो, नीरज मंडल, कुलदीप वर्मा, लेखराज महतो, बिट्टी सिंह, कैलाश रजक, संजय महतो, मनीष गोयल, नुनुलाल महतो, विकास कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

फोटो रामगढ़ : 03 : स्व रिझूनाथ चौधरी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज महतो

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