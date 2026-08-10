Ramgarh News: पतरातू में मनाया गया स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि सभा
Ramgarh News: --- श्रद्धांजलि सभा में हजारों पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश --- पतरातू, निज प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलनकारी एवं समाजसेवी स्वर्ग
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि।
झारखंड आंदोलनकारी एवं समाजसेवी स्वर्गीय रीझूनाथ चौधरी की 12वीं पुण्यतिथि पर रविवार को पीटीपीएस स्थित विधायक आवासीय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रोशन लाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता, समर्थक और क्षेत्रवासी शामिल हुए। जिसमें विद्यायक रोशन लाल चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय रीझूनाथ चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा परिसर झारखंड आंदोलनकारी रीझूनाथ चौधरी अमर रहें के नारों से गूंज उठा。
रोशन लाल का श्रद्धांजलि अर्पित करना
अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होना अपने पिता से सीखा : रोशन लाल
आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधायक रोशन लाल चौधरी ने अपने पिता स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके जीवन में जो भी संस्कार संघर्षशीलता और जन सेवा की भावना है। वह उनके पिता की देन है। उन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़ा होना जनता के सुख-दुख में सदैव साथ रहना और ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ जन सेवा करना उन्होंने अपने पिता से ही सीखा है विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि उनके पिता संघर्ष त्याग अनुशासन और अटूट संकल्प आज भी उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है₹ श्रद्धांजलि सभा को सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ते हुए आयोजकों की ओर से हजारों पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। ्र। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धिनाथ सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, आरएसएस के पर्यावरण जिला संयोजक भुवनेश्वर ठाकुर, पर्यावरण संयोजक रमेश कुमार सिंह, रामगढ़ जिला पेड़ प्रमुख युगेश्वर महतो, रामगढ़ पेड़ प्रमुख टोली सदस्य बीरबल नायक, रामगढ़ पेड़ प्रमुख टोली सदस्य जगदेव महतो,जिला पार्षद राजाराम प्रजापति, रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष रिद्धि राज,भाजपा पतरातू मंडल अध्यक्ष रंजन भगत आदि मौजूद थे।
प्रतिनिधियों की उपस्थिति
फोटो - पतरातू 01- पीटी पीएस स्थित विधायक आवासीय कार्यालय परिसर में स्वर्गीय रिझुनाथ चौधरी के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि देते विधायक और अन्य लोग।
पतरातू02 - श्रद्धांजलि सभा में पौधे का वितरण करते विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य।
( नोट - न्यूज़ पढ़ कर भेजी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।