Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर गूंजा आदिवासी एकता का संदेश, सैकड़ों बाइक सवारों ने निकाला जुलूस
Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रामगढ़ में आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और आदिवासी एकता, अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष का संदेश दिया गया। जुलूस समाहरणालय के पास सभा में बदल गई जिसमें सरना कोड लागू करने की मांग उठाई गई।
Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में रामगढ़ में भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में सैकड़ों लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के दौरान आदिवासी एकता और अपने अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया गया। मोटरसाइकिल जुलूस की शुरुआत रामगढ़ ब्लॉक चौक से हुई। इसके बाद जुलूस पटेल चौक, घुटवा बाजार, सुभाष चौक, नईसराय चौक और गोला रोड होते हुए रामगढ़ स्थित समाहरणालय के पास पहुंचा। यहां जुलूस सभा में तब्दील हो गया।
जल, जंगल, जमीन और संस्कृति बचाने का आह्वान
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज को अपने जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ अपनी संस्कृति, भाषा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता और एकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी परंपरा, संस्कृति, भाषा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसे संरक्षित रखने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। सभा के दौरान भारत सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से कॉलम होना चाहिए, ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि सरना कोड की मांग आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसे लेकर लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाती रहेगी। मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल लोग पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। जुलूस के माध्यम से आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति और अधिकारों को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आदिवासी छात्र संघ के जिलाध्यक्ष सुनील मुंडा, जिला सचिव जगनारायण बेदिया, जगन्नाथ मुंडा, श्रीवास्तव मुंडा, रवि मांनकी, राजू मुंडा, रोहित करमाली, जुगनू मुंडा, प्रमोद मुंडा, विक्की आदिवासी, संजय मुंडा, निक्की बेदिया, तरुण मुंडा, रंजीत मुंडा, गणेश पहन, किशोर मुंडा, अरुण मुंडा, दीपक मुंडा, करु मुंडा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।
फोटो रामगढ़ : 05 : विश्व आदिवासी दिवस के अवसर रामगढ़ में भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकालते आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता
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