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Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर संस्कृति और विकास का संदेश, 34 गांवों के लिए ‘समर्थ’ प्रोजेक्ट लॉन्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को टाउन हॉल, रामगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया

Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर संस्कृति और विकास का संदेश, 34 गांवों के लिए ‘समर्थ’ प्रोजेक्ट लॉन्च

Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि।

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आदिवासी महोत्सव का आयोजन

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को टाउन हॉल, रामगढ़ में जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, कला और विरासत के संरक्षण के साथ समुदाय के समेकित विकास पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी रहीं। उपायुक्त ऋतुराज, डीएफओ नीतीश कुमार, डीडीसी आशीष अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे।

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श्रद्धांजलि अर्पित

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, फूलो-झानो, चांद और भैरव मुर्मू के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। वहीं छत्तरमांडू में उपायुक्त ऋतुराज ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जल, जंगल और जमीन तथा आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है।

समर्थ प्रोजेक्ट का शुभारंभ

महोत्सव के दौरान पीवीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति के समेकित विकास के लिए जिले के चयनित 34 गांवों में प्रोजेक्ट ‘समर्थ’ का शुभारंभ किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय कर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि संस्कृति और विकास को साथ लेकर चलना जरूरी है तथा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। महोत्सव में फूड स्टॉल, पेंटिंग, रंगोली और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समेत विभिन्न कला दलों ने पारंपरिक नृत्य-संगीत की प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में सामुदायिक वन पट्टा के छह, निशुल्क साइकिल के 17 और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के दो लाभुकों को लाभ दिया गया। जेएसएलपीएस के तहत भी लाभ वितरित किए गए। मैट्रिक व इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

फोटो रामगढ़ :21 जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आदिवासी महोत्सव कब आयोजित किया गया?
आदिवासी महोत्सव विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को आयोजित किया गया।
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