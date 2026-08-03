Ramgarh News: दुलमी में विश्व आदिवासी दिवस नौ को मनाया जाएगा
Ramgarh News: दुलमी में विश्व आदिवासी दिवस नौ को मनाया जाएगा दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी बजार टांड में सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी बजार टांड में सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों की एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी नौ अगस्त को दुलमी बाजार टांड़ में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। समाज के लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूम धाम से आदिवासी दिवस मनया जाएगा। जिसकी तैयारी जोरों से चल रही हैं। इस बैठक में दुलमी प्रखंड के समाज सेवी व अगुआ उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाया। बैठक का संचालन पूर्व मुखिया रमेश बेदिया ने किया और अध्यक्ष चुरामन मुंडा को बनाया गया। सचिव कृष्णा करमाली, कोषाध्यक्ष, मनोज मुंडा को बनया गया।
सदस्य में बिनोद मुंडा, कारू राम मिस्त्री, कैलाश मुंडा, मुटक मुंडा, जयनाथ मुंडा, बिकास मुंडा, मौजूद थे।
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