Ramgarh News: होसिर कॉलेज में पोधरोपण कार्य का आयोजन
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि।झारखंड इंटर कॉलेज होसिर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड के प्र
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। झारखंड इंटर कॉलेज होसिर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड के प्रभारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राकेश कुमार ने कॉलेज परिसर में उपस्थित रहे और पौधरोपण किया। इसके बाद कॉलेज के सचिव कुमेश्वर महतो, दानदाता राजू महतो, आदर्श इंटर कॉलेज के प्राचार्य मनीष कुमार, होसिर कॉजेल के प्राचार्य अजय वर्मा, मनीष कुमार ने भी पौधरोपण किया। बीईईओ ने उपस्थित लोगों को भी एक-एक पौधा लगाने और संरक्षण करने के लिए अपील किया। इस अवसर पर डॉ जगतपाल टुंडवार, दीपचंद महतो, खेमनाथ महतो, मंसुर आलम, महावीर स्वांसी, नरेश पाठक, कुमारी दानो महतो, देवेंद्र कुमार, वरूण कुमार, कैलाश राणा, धमेंद्र प्रजापति, कुमार विनोद, रीता रानी, सुनीता कुमारी, कुमारी मुन्नी, पुष्पा कुमारी, मुरलीधर महतो, मनीष महतो उपस्थित थे।
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