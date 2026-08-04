Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: होसिर कॉलेज में पोधरोपण कार्य का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि।झारखंड इंटर कॉलेज होसिर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड के प्र

Ramgarh News: होसिर कॉलेज में पोधरोपण कार्य का आयोजन

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। झारखंड इंटर कॉलेज होसिर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डाड़ी प्रखंड के प्रभारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राकेश कुमार ने कॉलेज परिसर में उपस्थित रहे और पौधरोपण किया। इसके बाद कॉलेज के सचिव कुमेश्वर महतो, दानदाता राजू महतो, आदर्श इंटर कॉलेज के प्राचार्य मनीष कुमार, होसिर कॉजेल के प्राचार्य अजय वर्मा, मनीष कुमार ने भी पौधरोपण किया। बीईईओ ने उपस्थित लोगों को भी एक-एक पौधा लगाने और संरक्षण करने के लिए अपील किया। इस अवसर पर डॉ जगतपाल टुंडवार, दीपचंद महतो, खेमनाथ महतो, मंसुर आलम, महावीर स्वांसी, नरेश पाठक, कुमारी दानो महतो, देवेंद्र कुमार, वरूण कुमार, कैलाश राणा, धमेंद्र प्रजापति, कुमार विनोद, रीता रानी, सुनीता कुमारी, कुमारी मुन्नी, पुष्पा कुमारी, मुरलीधर महतो, मनीष महतो उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।