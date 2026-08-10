Ramgarh News: विश्व आदिवासी दिवस पर विसंमो ने लगाए 51 फलदार पौधे, संरक्षण का लिया संकल्प

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने 51 फलदार वृक्ष के पौधे लगाए। इसमें आम, जामुन अमरूद, कटहल, आंवला, मह

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि।

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने 51 फलदार वृक्ष के पौधे लगाए। इसमें आम, जामुन अमरूद, कटहल, आंवला, महुआ आदि के पौधे शामिल थे। पौधरोपण के बाद सबों ने इसके संरक्षण का भी संकल्प लिया। इसके पूर्व मोर्चा की ओर से रविवार को उरीमारी कांटा घर परिसर स्थित लोकल सेल मुंशी कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। आयोजन विसंमो सचिव महादेव बेसरा के नेतृत्व में किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, फूलो-झानो और बाबा तिलका मांझी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। सबों ने नमन करते हुए आदिवासी हितों की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष सह पोटंगा पंचायत मुखिया चरका करमाली, सचिव महादेव बेसरा, कानू मरांडी, सीताराम किस्कू, दशाराम हेम्ब्रोम, सिगु हेम्ब्रम, मनु टुड्डू, पूरन टुड्डू, शनिचर मांझी, राजेंद्र किस्कू, रामबृक्ष सोरेन, बिरजू सोरेन, बासुदेव सोरेन, शिबू ठाकुर, विनोद प्रजापति, सनोज हेम्ब्रम, राजू किस्कू, सितामुनी देवी, गीता देवी, फूलमती किस्कू, तेतरी देवी, फुलमनी देवी, सुशीला देवी के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे।

- बिरसा के विस्थापितों ने सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर किया मलयरोण

आदिवासी उत्थान की शपथ विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा परियोजना के विस्थापितों ने चेकपोस्ट स्थित सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां पर सबों ने आदिवासी नेता दसई मांझी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया। इस दौरान सबों ने आदिवासी नेता दसई मांझी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया। इस दौरान सबों ने आदिवासियों के उत्थान का संकल्प लिया। जल, जंगल, जमीन की रक्षा का शपथ लिया। दसई मांझी ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं से आदिवासियों को जोड़ा जाएगा। ताकि समाज के पंक्ति में वो पिछड़े नहीं। मौके पर सुरेश मुर्मू, रैना मांझी, कृष्णा सोरेन, संतोष प्रजापति, परमेश्वर सोरेन, दिनेश प्रजापति, तालो मांझी, शिकारी टुड्डू, मनोज सिंह, सुरेंद्र हांसदा, संतोष शर्मा भवानी शंकर प्रसाद के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे।

--फोटो उरीमारी 01:- उरीमारी में विश्व आदिवासी दिवस मनाते विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग