Ramgarh News: मांडू में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
Ramgarh News: मांडू में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के सदस्यों को जीपीडीपी निर्माण और क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। बीडीओ रीना कुजूर ने सक्रिय ग्रामीण भागीदारी पर जोर दिया। प्रशिक्षकों ने विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और प्रतिभागी शामिल हुए।
Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में बुधवार से ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रीना कुजूर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के पहले दिन प्रखंड की नौ ग्राम पंचायतों के सहजकर्ता दल के सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। बीडीओ रीना कुजूर ने कहा कि पंचायत विकास योजना तभी सफल होगी, जब उसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो और गांव की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएं।उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और सहजकर्ताओं से योजनाओं को पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाने पर जोर दिया।प्रशिक्षक
विकास कुमार नायक और हिमांशु निगम ने प्रतिभागियों को ग्राम सभा की भूमिका, पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग, विभिन्न विभागों के समन्वय तथा जनभागीदारी के माध्यम से विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के गुर बताए। प्रशिक्षण में ग्राम सभा के आयोजन, स्थानीय आवश्यकताओं के आकलन, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन व्यावहारिक सत्र आयोजित कर पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा। मौके पर प्रखंड समन्वयक शेखर कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनीता सिंह, बीपीओ विजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं प्रतिभागी मौजूद थे।
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