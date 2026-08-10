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Ramgarh News: चुट्टूपालू घाटी में अनियंत्रित ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। चुट्टूपालू घाटी में रविवार दोपहर करीब दो बजे लोहे के इंगोट लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेलर चाल

Ramgarh News: चुट्टूपालू घाटी में अनियंत्रित ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि।चुट्टूपालू घाटी में रविवार दोपहर करीब दो बजे लोहे के इंगोट लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेलर चालक शमशेर शाह पिता शमसुद्दीन शाह निवासी नवादा बिहार घायल हो गया।ट्रेलर संख्या एनएल 01 एए-9214 लोहे के इंगोट लेकर जा रहा था। इसी दौरान चुट्टूपालू घाटी में चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की।फोटो

51 दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर

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