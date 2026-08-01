Ramgarh News: केदला में फांसी लगाकर युवती ने किया आत्महत्या
Ramgarh News: झारखंड के 15 नंबर डेम कॉलोनी में सीसीएल कर्मचारी हरेंद्र राज भारती की पत्नी इंदू देवी ने आत्महत्या कर ली। घटना से पहले हरेंद्र ड्यूटी पर गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। घर में उनकी भाभी और सास थीं। जब बच्चे लौटे तो इंदू का दरवाजा बंद था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचित किया।
Ramgarh News: केदला, निज प्रतिनिधि। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के झारखंड 15 नंबर डेम कॉलोनी निवासी सीसीएल कर्मी हरेंद्र राज भारती की पत्नी इंदू देवी (36 वर्ष) ने शनिवार को अपने क्वार्टर में पंखा से दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरेंद्र राज द्वितीय पाली ड्यूटी करने के लिए अपने घर से लगभग दो बजे झारखंड उत्खनन परियोजना निकले थे। वहीं बच्चे स्कूल गए हुए थे। घर में हरेंद्र राज की मां जो इलाज कराने के लिए गांव से आज ही यहां आई थी के अलावा इंदू की भाभी घर में थी।
इसी दौरान इंदू एक कमरे में गई और दरवाजा बंद कर पंखे में दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।घटना की सूचना परिजनों को तब मिली जब मृतका के बच्चे स्कूल से आए और खाना के लिए अपनी मां को आवाज देने लगे। जब इंदू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो दरवाजा को खोलने का प्रयास किया गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा के गैप से देखने पर इस हादसे की जानकारी हुई। जिसके बाद परिजनों ने हरेंद्र को इस बावत अवगत किया। हरेंद्र ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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