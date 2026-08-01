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Ramgarh News: पिता के अंतिम संस्कार में बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि, समाज सेवी प्रवीण कुमार पांडेय का हुआ निधन, पीटीपीएस काली घाट में हुआ अंतिम संस्कार पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस आवास

Ramgarh News: पिता के अंतिम संस्कार में बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस आवासीय कालोनी निवासी समाज सेवी प्रवीण कुमार पांडेय (उम्र लगभग 60 वर्ष), पिता इंद्रदेव पांडेय का आकस्मिक निधन शुक्रवार को हो गया। इसके बाद दूर दराज इलाका और विभिन्न स्थानों से परिजनों के पहुंचने के बाद शनिवार को पीटीपीएस कालीघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक परंपराओं से आगे बढ़ते हुए उनकी बड़ी बेटी श्रेया कुमारी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। इस भावुक क्षण को देखकर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रवीण कुमार पांडेय अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्री और वृद्ध माता-पिता को छोड़ गए हैं।

जबकि उनके आकस्मिक निधन की सूचना मिलते ही पीटीपीएस कॉलोनी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में परिजन, मित्र, शुभचिंतक और कॉलोनीवासी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में मुखिया किशोर कुमार महतो, पूर्व मुखिया राहुल रंजन, समाजसेवी संजय सिंह, जयनंदन शर्मा, बालेश्वर राय, नवीन सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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