Ramgarh News: मृतक मुकेश प्रसाद साहू के आश्रित को 28 लाख मुआवजा, पत्नी को नौकरी देने पर बनी सहमति
Ramgarh News: पीवीयूएनएल अंतर्गत एसके समांता कंपनी में कार्यरत रिग़र मुकेश प्रसाद साहू के मौत के बाद सोमवार की देर रात परिजन, ग्रामीणों, कंपनी के प्रतिनिधि के बीच ब
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि पीवीयूएनएल अंतर्गत समांता कंपनी में कार्यरत रिग़र मुकेश प्रसाद साहू की सोमवार को प्लांट में दुर्घटना होने और अस्पताल में मौत होने के बाद सोमवार को देर रात बासल थाना में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में पीवीयूएनएल के अधिकारी, जनप्रतिधि, परिजन, एसके सामंता कंपनी के अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। जिसमें मृतक मुकेश प्रसाद साहू के आश्रित को 28 लाख मुआवजा, पत्नी को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी। साथ ही मृतक के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए सीएसआर के तहत सहयोग करने का लिखित आश्वासन दिया गया। बताया जाता है कि पीवीयूएनएल के भेल अंतर्गत कार्यरत एसके समांता कंपनी में सोमवार को रिग़र पद पर कार्यरत मुकेश प्रसाद साहू की दुर्घटना प्लांट में ड्यूटी के दौरान हाइड्रा के चपेट में आने से हुई थी।
वार्ता में मुखिया विजय मुंडा, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आदित्य नारायण प्रसाद, राजाराम प्रसाद, देवानंद प्रसाद, मृतक का भाई हरिहर साहू, जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव विजय साहू, एम रहमान, विस्थापित नेता झरी मुंडा, कमलेश सिंह, कांग्रेस नेता देवानंद प्रसाद, पीवीयूएनएल के एचआर हेड जियाउर रहमान, राजेश डुंगडुंग, नवीन कुमार, एस के सामंता के प्रबंधक पीके पाल आदि शामिल थे।
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