Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ने गिद्दी परियोजना में पिट मीटिंग किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन ने गिद्दी परियोजना में पिट मीटिंग की। इसमें नेताओं ने 12 वां वेज बोर्ड गठन और 4 श्रम कोड वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के लिए 10 अगस्त को अरगड्डा क्षेत्रीय कार्यालय में जुटने का आह्वान किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता शंभू कुमार ने की।

Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ने गिद्दी परियोजना में पिट मीटिंग किया

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन ने शनिवार को गिद्दी ए परियोजना के एक्सावेशन वर्कशॉप में पिट मीटिंग किया। यूनियन नेता बैजनाथ मिस्त्री, अरुण कुमार सिंह, धनेश्वर तुरी, महादेव मांझी आदि ने पिट मीटिंग को संबोधित करते हुए 12 वां वेज बोर्ड गठन करने और 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग को लेकर अरगड्डा क्षेत्रीय कार्यालय में 10 अगस्त को जीएम कार्यालय समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया है। पिट मीटिंग की अध्यक्षता शंभु कुमार ने की। जबकि मीटिंग में सुधीर सिंह, देवेंद्र प्रसाद, अनिल मुंडा, मंटू राम, जितेंद्र राणा, उत्तम कुमार, सुरेश महतो, आजाद खान, पुनीत ठाकुर, चंद्र शेखर, संतोष दास, सुशील कुमार, इरफान, शंकर महतो, कृष्णा आदि उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:झाकोमयू अरगड्डा क्षेत्रीय कमेटी की बैठक, 12वां जेबीसीसीआई गठन करने पर हुई चर्चा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।