Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ने गिद्दी परियोजना में पिट मीटिंग किया
Ramgarh News: संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन ने गिद्दी परियोजना में पिट मीटिंग की। इसमें नेताओं ने 12 वां वेज बोर्ड गठन और 4 श्रम कोड वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के लिए 10 अगस्त को अरगड्डा क्षेत्रीय कार्यालय में जुटने का आह्वान किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता शंभू कुमार ने की।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन ने शनिवार को गिद्दी ए परियोजना के एक्सावेशन वर्कशॉप में पिट मीटिंग किया। यूनियन नेता बैजनाथ मिस्त्री, अरुण कुमार सिंह, धनेश्वर तुरी, महादेव मांझी आदि ने पिट मीटिंग को संबोधित करते हुए 12 वां वेज बोर्ड गठन करने और 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग को लेकर अरगड्डा क्षेत्रीय कार्यालय में 10 अगस्त को जीएम कार्यालय समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया है। पिट मीटिंग की अध्यक्षता शंभु कुमार ने की। जबकि मीटिंग में सुधीर सिंह, देवेंद्र प्रसाद, अनिल मुंडा, मंटू राम, जितेंद्र राणा, उत्तम कुमार, सुरेश महतो, आजाद खान, पुनीत ठाकुर, चंद्र शेखर, संतोष दास, सुशील कुमार, इरफान, शंकर महतो, कृष्णा आदि उपस्थित थे।
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