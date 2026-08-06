Ramgarh News: एक ही रात तीन दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर
Ramgarh News: एक ही रात तीन दुकानों में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर -- मतकमा चौक के समीप एक ही कतार की दुकानों को बनाया निशाना, छत और एग्जॉस्ट तोड़कर घुसे बदमाश
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात्रि फोरलेन मतकमा चौक के समीप एक ही कतार में स्थित तीन दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। चोरों ने उन्नति मार्ट, एबी श्रृंगार स्टोर और मिली इंटरप्राइजेज को निशाना बनाया।
चोरी के तरीके
तीनों दुकानों में अलग-अलग रास्तों से घुसकर नगद राशि पर हाथ साफ किया गया। घटना की जानकारी बुधवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे संचालकों को हुई। जानकारी के अनुसार उन्नति मार्ट में चोर टीन की छत को कटर मशीन से काटकर अंदर दाखिल हुए। वहीं एबी श्रृंगार स्टोर में एग्जॉस्ट फैन तोड़कर प्रवेश किया गया। मिली इंटरप्राइजेज में चोर सीढ़ी वाले कमरे की एडवेस्टस छत तोड़कर अंदर घुसे तथा कटर मशीन से ग्रील और कार्यालय का ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
चोरी का मुआवजा
चोर उन्नति मार्ट के काउंटर से करीब पांच हजार रुपये, एबी श्रृंगार स्टोर से करीब दो हजार रुपये तथा मिली इंटरप्राइजेज से करीब दो हजार रुपये नगद लेकर फरार हो गए। उन्नति मार्ट के संचालक उपेंद्र कुमार ने बताया कि दुकान में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे सामान हैं। ऐसे में नगद के अलावा किसी अन्य सामान की चोरी हुई है या नहीं, इसका पता स्टॉक मिलान के बाद ही चल सकेगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।