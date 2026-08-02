Ramgarh News: भाजपा पतरातू मंडल की बैठक में बूथों का पुनर्गठन करने का लिया निर्णय
Ramgarh News: भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल की बैठक रविवार को पीटीपीएस शाह कालोनी में हुई। जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रंजन भगत और संचालन मंडल महामंत्री अवधेश सि
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल की बैठक रविवार को पीटीपीएस शाह कालोनी में हुई। जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रंजन भगत और संचालन मंडल महामंत्री अवधेश सिंह ने की।मौके पर मुख्य रूप से मंडल प्रभारी महेंद्र प्रजापति उपस्थित थे। बैठक में मंडल के सभी बूथों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर समरसता संकल्प अभियान चलाने और एसआईआर से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय रजक, रामगढ़ जिला सोशल मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा, मंडल महामंत्री अश्वनी राय, मंडल उपाध्यक्ष कुमार ऋषि राज, पंकज कुमार सिंह, मंडल मंत्री राहुल कुमार सिंह, रितेश कुमार, मंडल सोशल मीडिया प्रभारी अनिकेत आनंद, विजय सिंह, गोविंद तिवारी, अभिषेक कुमार बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।