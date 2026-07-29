Ramgarh News: एसआईआर ड्यूटी खत्म, आज से अपने अपने स्कूलों में लौटेंगे शिक्षक
Ramgarh News: रामगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों के सैकड़ों शिक्षकों को बीएलओ के साथ बूथों पर एसआईआर ड्यूटी में लगाया गया था। अब, गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, शिक्षक अपने विद्यालयों में लौट रहे हैं। इससे पठन-पाठन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जाएगा और बच्चे फिर से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे।
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों के सैकड़ों शिक्षकों को बीएलओ के साथ बूथों पर एसआईआर ड्यूटी में लगाया गया था। बतौर वॉलिंटियर उन्हें मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म को भरने में काम सौंपा गया था। बुधवार को गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी। जिसके बाद राज्य सहित जिले में एसआईआर का काम खत्म हुआ। जिसके बाद लगभग एक महीने की एसआईआर ड्यूटी के बाद शिक्षक आज से अपने अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए वापस लौटेंगे। बता दें कि शिक्षकों को एसआईआर ड्यूटी में लगाए जाने से कई स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा था। जिस कारण बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही थी, ऐसे में अब शिक्षक वापस स्कूलों में लौटकर सिलेबस पूरा कराने का काम करेंगे।
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