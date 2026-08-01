Ramgarh News: बीएओ ने खाद-बीज दुकानों का किया निरीक्षण, अनियमितता की शिकायत पर होगी कारवाई

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर दुलमी प्रखंड कृषि पदाधिकारी पंकज कुमार ने शनिवार को खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद की उपलब्धता, स्टॉक की स्थिति और निर्धारित मूल्य पर बिक्री की जानकारी ली। बीएओ ने दुलमी बाजार के लक्ष्मी बीज भंडार, अजय बीज भंडार, दुलमी पैक्स सहित विभिन्न खाद दुकानों में पहुंचे और स्टॉक पंजी, भंडारण व्यवस्था, बिक्री अभिलेख का मिलान किया। अधिकारियों ने अनुदान बोर्ड का निरीक्षण करते हुए कालाबजारी नहीं करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि खाद प्राप्त करने में यदि किसी किसान को परेशानी होती है, कालाबजारी की सूचना आती है तो वह प्रखंड कार्यालय में सूचना दे सकता है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी।निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने, स्टॉक छिपाने, बिना अभिलेख बिक्री करने अथवा अमानक खाद-बीज बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानदारों को स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित करने, दुकान में मूल्य सूची प्रदर्शित रखने तथा प्रत्येक बिक्री का सही अभिलेख रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खेती का यह समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रशासन की प्राथमिकता है कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। किसानों को भी सलाह दी गई है कि खाद या बीज खरीदते समय रसीद अवश्य लें और किसी प्रकार की गड़बड़ी, कालाबजारी या अधिक मूल्य वसूली की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए इस तरह का औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेगा। औचक निरीक्षण में बीपीएम अनुप्पमा टोप्पनो, एटीएम गजेंद्र सिंह, पैक्स संचालक विनय सिन्हा, संजय महतो उपस्थित थे।