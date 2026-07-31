Ramgarh News: महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ दो दिवसीय सावन मेला संपन्न

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति, रामगढ़ शाखा की ओर से रांची रोड स्थित गंगा रीजेंसी में आयोजित दो दिवसीय सावन मेले का शुक्रवार को उत्साह, उल्लास और पारंपरिक माहौल के बीच सफलतापूर्वक समापन हो गया। दो दिनों तक चले इस मेले में शहर की बड़ी संख्या में महिलाओं, परिवारों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर खरीदारी के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। मेले ने महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सामाजिक जागरूकता का प्रभावी संदेश दिया। मेले का शुभारंभ समिति की अध्यक्ष रिद्धि जैन और रामगढ़ की वरिष्ठ स्त्री सह प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मालती चार ने संयुक्त रूप से किया था।

समापन अवसर पर अध्यक्ष रिद्धि जैन ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों, विक्रेताओं और आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सावन मेला केवल खरीदारी का मंच नहीं, बल्कि महिलाओं की प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, एकजुटता और सामाजिक सहभागिता का उत्सव है। रिद्धि जैन ने जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और रामगढ़ से आए सभी विक्रेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि साड़ियां, सूट, आभूषण, राखियां, बेडशीट सहित घरेलू, सजावटी वस्तुओं के आकर्षक स्टॉलों ने मेले की रौनक बढ़ाई। उन्होंने महिला उद्यमियों की मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं आज परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने व्यवसाय को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। मेले के सफल आयोजन में समिति की सदस्य नेहा चौधरी, सबिता अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल, शारदा अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, गरिमा अग्रवाल, मुन्नी मोदी, प्रिया अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल, स्वाति पंसारी, सिंपल पंसारी, नैना मेवाड़, अरुणा जैन, सरिता अग्रवाल, सरिता जैन, संजना अग्रवाल, मीनू मोदी, नीलम अजमेरा, श्वेता बागड़िया, शीला जैन, रेनू मित्तल और पिंकी मोदी की सक्रिय भूमिका रही। सभी सदस्यों ने मेले को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।