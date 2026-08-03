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Ramgarh News: तोपा में सक्सेस मंत्रा क्लासेस में विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। तोपा परियोजना के दुर्गा मंडप के निकट स्थित  सक्सेस मंत्रा क्लासेस कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया

Ramgarh News: तोपा में सक्सेस मंत्रा क्लासेस में विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। तोपा परियोजना के दुर्गा मंडप के निकट स्थित सक्सेस मंत्रा क्लासेस कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेंटर के सफलता पूर्वक आठ वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वर्ष 2026 में यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इसमें आठवी, नौवीं दसवी व बारहवीं के बच्चे शामिल हुए। सेंटर की ओर से बच्चों को पुरस्कृत करते हुए संस्थापक बीरेंद्र सिन्हा ने कहा कि कल लगाया गया नन्हा पौधा आज वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। इसमें यहां निवास करने वाले अभिभावकों का विश्वास और उसपर खरा उतरने में सहभागी बने बच्चे बधाई के पात्र हैं।

कहा कि आने वाले दिनों में और उपलब्धियों के साथ सेंटर अपनी गरिमा को बढ़ाएगा। उन्होंने सभी शिक्षकों का भी आभार जताया। मौके पर संस्था के संस्थापक बिरेंद्र सिन्हा, रीता देवी, जिज्ञासा सिन्हा, रजनीश सहाय व शिक्षिका ईशा सिन्हा मौजूद रहे।

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