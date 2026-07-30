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Ramgarh News: कैथा के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा, भोग वितरण व भव्य कीर्तन का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कैथा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा की विशेष पूजा आयोजित की गई। इस समारोह में भोग वितरण और भव्य भजन-कीर्तन शामिल थे। पुजारी ने इस अवसर के महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर बताया।

Ramgarh News: कैथा के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा, भोग वितरण व भव्य कीर्तन का आयोजन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के कैथा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम, माता सुभद्रा की विशेष पूजा-अर्चना, भोग वितरण और भव्य कीर्तन-संगीत का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का विशेष पूजन प्रारंभ हुआ। इसके तहत भगवान का आकर्षक पुष्प श्रृंगार किया गया। मौसमी फल, मिष्ठान और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए गए। दोपहर में भगवान को पारंपरिक खीर और खिचड़ी का महाभोग लगाया गया। जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया।इस दौरान बतौर यजमान के रूप में दिनेश पोद्दार और उनके परिवार के लोगों ने पूजा-अर्चना की।

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जबकि, बतौर आचार्य मंदिर के पुजारी डॉ बीएन चटर्जी ने पूजा-अर्चना करवाई। पुजारी ने बताया कि जो श्रद्धालु इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सके थे, उनके लिए गुरु पूर्णिमा का यह अवसर विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान के दर्शन और पूजा-अर्चना से भक्त आध्यात्मिक शांति, सुख-समृद्धि और गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बरकाकाना के कलाकारों की ओर से प्रस्तुत भव्य भजन-कीर्तन और संगीतमय संकीर्तन आयोजित किया गया। भक्त भगवान के समक्ष बैठकर भक्ति-रस में डूबते हुए संगीतमय आराधना का आनंद लेते रहे। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और धार्मिक सजावट से आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे भक्तिमय वातावरण और भी मनोहारी बन गया।

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