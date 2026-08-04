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Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को परिवहन विभाग द्वारा विशेष ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 90 आवेदन प्राप्त हुए और इसमें डीटीओ कार्यालय के कई अधिकारी शामिल थे। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना है।

Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को परिवहन विभाग की पहल पर विशेष ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर के आयोजन में डीटीओ कार्यालय के एमभीआई हजारीबाग बिरसू सिंह, डीआरएसएम संतोष कुमार, रोड इंजीनियर एनालिस्ट सारिक इक़बाल, आईटी असिस्टेंट अरविंद तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार, दीपक सोनी, कैलाश पांडेय और जीवन प्रकाश शामिल थे।

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