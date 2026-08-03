Ramgarh News: बिजली विभाग के विशेष शिविर पहुंची 36 शिकायतें
Ramgarh News: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा भुरकुंडा में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्मार्ट मीटर, बिजली बिल में विसंगति और मोबाइल नंबर अपडेट से संबंधित 36 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 का तुरंत निवारण किया गया। शेष 28 मामलों का समाधान एक सप्ताह में किया जाएगा।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल भुरकुंडा में सोमवार को उपभोक्ताओं की शिकायत व समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर का आयोजन हुआ। इसमें स्मार्ट मीटर, बिजली बिल में विसंगति और मोबाइल नंबर अपडेट से संबंधित शिकायतों का निवारण किया गया। शिविर में कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से आठ शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 28 मामलों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर करने का आश्वासन विभाग की ओर से दिया गया। शिविर में सहायक विद्युत अभियंता रोहितास कुमार, सहायक विद्युत अभियंता पुष्पेंदु कुमारी, कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक आनंद, कार्यालय सहायक शैलेष कुमार, सुरेश महतो व राहुल कुमार ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया पूरी की।
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