Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड में 10 हजार मतदाताओं का नाम हटा
Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 10059 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले यहां 60422 मतदाता थे, जिनमें से गिद्दी ए कॉलोनी के 10 मतदान केंद्रों पर लगभग 3361 मतदाता के नाम हटाए गए हैं। अब यहां 5935 मतदाता ही बचे हैं।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 10059 मतदाताओं के नाम हटे हैं। प्रखंड में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 निमित प्ररूप मतदाता सूची एवं एएसडीडीएफ सूची का प्रकाशन, प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट हुआ है। सूची का प्रकाशन के अनुसार इसके पूर्व में प्रखंड में 60422 मतदाताओं को नाम था। जिसमें एसआईआर के दौरान 10059 मतदाताओं के नाम हटाया गया है। इसमें गिद्दी ए कॉलोनी के 10 मतदान केंद्रों पर लगभग 3361 मतदाता के नाम हटा है। गिद्दी ए कॉलोनी के 10 मतदान केंद्रो पर इसके पहले 9296 मतदाताओं को नाम था। जिसमें 3361 मतदाता के नाम हटाए जाने के बाद 5935 बचे हैं।
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