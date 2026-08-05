Ramgarh News: भुरकुंडा थाना मैदान में श्रावणी मेले का शुभारंभ
Ramgarh News: कोयलांचल भुरकुंडा के ऐतिहासिक थाना मैदान में बुधवार को श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया। एक माह तक चलने वाले इस पारंपरिक मेले का उद्घाटन पतरातू प्रखंड प
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। कोयलांचल भुरकुंडा के ऐतिहासिक थाना मैदान में बुधवार को श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया। एक माह तक चलने वाले इस पारंपरिक मेले का उद्घाटन पतरातू प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी और उप प्रमुख बबीता पांडेय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के साथ ही मेले में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला।इस अवसर पर प्रमुख कौशल्या देवी ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। उप प्रमुख बबीता पांडेय ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं।
उप प्रमुख बबीता पांडेय ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र की पहचान है।आगे जनप्रतिनिधियों ने मेला समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उद्घाटन समारोह में सीताराम मुंडा, राजकिशोर पांडेय, रंजीत बेसरा, दीपक भुइयां, जग्गू घांसी, रॉबिन मुखर्जी, अमित साहू, अशोक राय, प्रदीप मांझी, राजन करमाली, संतोष सोनी सहित मेला कमेटी के आजाद भुईयां, राजेश सोनी, रोशन पासवान, मुकेश रावत, राजेंद्र करमाली, विक्रम करमाली, विजय गोस्वामी, चंदन साव, मंसूर खान, बबलू ठाकुर समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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