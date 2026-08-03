Ramgarh News: शिव शक्ति सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में टूटीझरना मंदिर परिसर में श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समिति अध्यक्ष संजय शाह ने इस आयोजन को धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने व सेवा की सहयोग की भावना बढ़ाने वाला पुनीत कार्य बताया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी व स्वयंसेवकों ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं ने समिति के इस सेवा कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष संजय शाह, समाजसेवी उमेश प्रसाद साहू , भीम साहू, प्रशांत साहू, रतन यादव, मुकेश प्रसाद, मंटू प्रसाद ,हरि महतो , शुभम प्रसाद , राजेश साहू ,सुरेश यादव , मुकेश शाह, संजय प्रसाद, विक्रम सिंह, प्रमोद यादव, मंजू देवी, शांति देवी समेत अन्य उपस्थित रहे।