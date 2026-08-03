Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: शिव शक्ति सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में टूटीझरना  मंदिर परिसर में श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित

Ramgarh News: शिव शक्ति सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में टूटीझरना  मंदिर परिसर में श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समिति अध्यक्ष संजय शाह ने इस आयोजन को धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने व सेवा की सहयोग की भावना बढ़ाने वाला पुनीत कार्य बताया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी व स्वयंसेवकों ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं ने समिति के इस सेवा कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में  समिति अध्यक्ष संजय शाह, समाजसेवी उमेश प्रसाद साहू , भीम साहू, प्रशांत साहू, रतन यादव, मुकेश प्रसाद, मंटू प्रसाद ,हरि महतो , शुभम प्रसाद , राजेश साहू ,सुरेश यादव , मुकेश शाह, संजय प्रसाद, विक्रम सिंह, प्रमोद यादव,  मंजू देवी, शांति देवी समेत अन्य उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: टूटीझरना शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:सावन सोमवार पर नांगा मठ में भंडारे का हुआ आयोजन
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी पर हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।