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Ramgarh News: सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: सावन की दूसरी सोमवारी पर पतरातू और आसपास के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटी। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की और जलाभिषेक किया। पतरातू, टेरपा, रेलवे कॉलोनी समेत कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की।

Ramgarh News: सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर पतरातू और आसपास क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही जलाभिषेक किया। इस मौके पर पतरातू, टेरपा, रेलवे कॉलोनी, सांकुल, पतरातू, पीटीपीएस, हनुमानगढ़ी, पंचमंदिर, कटिया, सोलिया, पलानी, जनता नगर गरेवावाटांड़, शाह कॉलोनी,रेलवे स्टीम कॉलोनी आदि के शिवालयों में श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ से पूरे क्षेत्र के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।

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