Ramgarh News: पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ कोयलांचल, शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़

Ramgarh News: भुरकुंडा और आस-पास के क्षेत्रों में श्रावण मास की पहली सोमवारी पर भगवान शिव की पूजा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कर सुख और समृद्धि की कामना की। भंडारे और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। पावन श्रावण मास की पहली सोमवारी पर कोयलांचल भुरकुंडा सहित आसपास के कोलियरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह पौ फटते ही भुरकुंडा, रिवरसाइड, सौंदा डी, सीसीएल सौंदा, सेंट्रल सौंदा, लपंगा कॉलोनी, चिकोर, कुरसे, देवरिया, महुआटोला, सौंदा बस्ती और दत्तो कॉलोनी स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा कोयलांचल शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। कई स्थानों पर हरि-कीर्तन, भंडारा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

भंडारे का आयोजन इधर भुरकुंडा के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में आयोजित सावन महोत्सव के पहले दिन भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। यहां सीसीएल बरका-सयाल के महाप्रबंधक रंजन सिन्हा ने सावन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से महाप्रबंधक रंजन सिन्हा व उनकी पत्नी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर मंदिर के पुजारी अशोक तिवारी सहित सुनील बैठा, भीखम राजभर, शंभू दुबे, डब्लू पांडेय, गन्नी साव सोनकर, अशोक सिंह, अंगद पंडित, दिनेश गौड़, प्रकाश गोस्वामी एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।

लपंगा कॉलोनी में भंडारा श्रावण मास की पहली सोमवारी को लेकर भदानीनगर लपंगा कॉलोनी स्थित शिवमंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके उपरांत मंदिर प्रांगण में भंडारा का आयोजन हुआ, जो देरशाम तक अनवरत चलता रहा। इसे सफल बनाने में रामनाथ राय, अनिल तुरी, विक्की सरकार, पिंटू सिंह, संतोष तुरी, संदीप कुमार, सनोज राय, तरुण राज, करण सिंह, दिनेश राम, मनोज दुबे, यश कुमार, नंदू आदि का योगदान रहा।