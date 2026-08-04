Ramgarh News: चोरधरा मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू
Ramgarh News: भदानीनगर चोरधरा स्थित रंका सीसीएल मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। मंगलवार को इसका उद्घाटन समारोहपूर्वक हुआ। उद्घाटन
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भदानीनगर चोरधरा स्थित रंका सीसीएल मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को इसका उद्घाटन समारोहपूर्वक हुआ। उद्घाटन मैच उच्चरिंगा और हजारीबाग की टीम के बीच हुआ। इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए उच्चरिंगा की टीम ने 4-3 के अंतर से हजारीबाग को पराजित कर दिया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में कमेटी के सुखदेव उरांव, विलियम उरांव, ललित नायक, गुरुदेव उरांव, वीरेंद्र उरांव, संतोष उरांव, अमन कुमार, सूरज कुमार, विक्की मांझी, रहमत अली, सुरेंद्र उरांव, शेखर उरांव, मोहन उरांव, अर्जुन, सुरेश करमाली, बलराम बेदिया आदि योगदान दे रहे हैं।
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