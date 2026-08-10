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Ramgarh News: शांतिधारा फाउंडेशन ने करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल किया प्रदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि प्रतिष्ठित सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था शांतिधारा फाउंडेशन के स्थायी प्रकल्प चावल सेवा के तहत रविवार को राँची के बरियातु रोड स्थित करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल सेवा के रूप में प्रदान किया गया। करुणा एनएमओ की प्रबंधक संगीता देवी ने चावल सेवा के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा जताई।

Ramgarh News: शांतिधारा फाउंडेशन ने करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल किया प्रदान

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि प्रतिष्ठित सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था शांतिधारा फाउंडेशन के स्थायी प्रकल्प चावल सेवा के तहत रविवार को राँची के बरियातु रोड स्थित करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल सेवा के रूप में प्रदान किया गया। यह सेवा रक्षा अग्रवाल की ओर से उपलब्ध कराई गई।

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संस्थान का उद्देश्य

करुणा एनएमओ की प्रबंधक संगीता देवी ने बताया कि संस्था का यह प्रकल्प निराश्रित और संबलहीन बच्चों के पालन-पोषण के लिए समर्पित है। वर्तमान में यहाँ 15 शिशुओं का पालन-पोषण किया जा रहा है। संस्था की ओर से बच्चों की समुचित देखभाल के साथ-साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बच्चों को निःसंतान दंपतियों को गोद दिया जाता है।

सहयोग की आवश्यकता

उन्होंने शांतिधारा फाउंडेशन की ओर से प्रदान की गई चावल सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भविष्य में भी शांतिधारा फाउंडेशन से इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा जताई। शांतिधारा फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष सुरेश पी अग्रवाल ने बताया कि संस्था के सौजन्य से विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की ओर से संचालित अन्न क्षेत्रों, दिव्यांग संस्थानों, वृद्धाश्रमों, अनाथ आश्रमों को समय-समय पर चावल सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकल्प का उद्देश्य जरूरतमंद और असहाय लोगों तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुँचाकर उनके जीवन में सहयोग और संवेदना का भाव स्थापित करना है।

फोटो रामगढ़ : 02 : राँची के बरियातु रोड स्थित करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल सेवा प्रदान करते शांतिधारा फाउंडेशन के पदाधिकारी

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शांतिधारा फाउंडेशन ने कब और कहाँ चावल सेवा प्रदान की?
शांतिधारा फाउंडेशन ने रविवार को राँची के बरियातु रोड स्थित करुणा एनएमओ को 54 किलो चावल सेवा प्रदान की।
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