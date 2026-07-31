Ramgarh News: शांतिधारा फाउंडेशन ने विद्यालय पुस्तकालय को भेंट कीं 40 पुस्तकें

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। रामगढ़ की प्रतिष्ठित सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था शांतिधारा फाउंडेशन की ओर से छावनी कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामगढ़ के पुस्तकालय के लिए प्रेरक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक विषयों पर आधारित 40 नई पुस्तकें शुक्रवार को भेंट की गईं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि विकसित करना और उनमें नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष सुरेश पी अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और संस्कारों का विकास करने के उद्देश्य से शांतिधारा फाउंडेशन क्षेत्र के विभिन्न मध्य विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ-साथ प्रेरक, ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है।