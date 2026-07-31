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Ramgarh News: शांतिधारा फाउंडेशन ने विद्यालय पुस्तकालय को भेंट कीं 40 पुस्तकें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ की शांतिधारा फाउंडेशन ने छावनी कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पुस्तकालय को 40 नई पुस्तकें भेंट की। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि बढ़ाना और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। संस्थापक सुरेश पी अग्रवाल ने इस पहल को विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

Ramgarh News: शांतिधारा फाउंडेशन ने विद्यालय पुस्तकालय को भेंट कीं 40 पुस्तकें

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि। रामगढ़ की प्रतिष्ठित सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था शांतिधारा फाउंडेशन की ओर से छावनी कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामगढ़ के पुस्तकालय के लिए प्रेरक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक विषयों पर आधारित 40 नई पुस्तकें शुक्रवार को भेंट की गईं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि विकसित करना और उनमें नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष सुरेश पी अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और संस्कारों का विकास करने के उद्देश्य से शांतिधारा फाउंडेशन क्षेत्र के विभिन्न मध्य विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ-साथ प्रेरक, ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक शक्ति चन्द्र पोदार ने पुस्तकें प्राप्त करते हुए शांतिधारा फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। विद्यालय पुस्तकालय को भी समृद्ध बनाएगी। इस अवसर पर शिक्षक आलोक कुमार गुप्ता, शिक्षिका कोमल सिन्हा सहित विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे।

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