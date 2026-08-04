Ramgarh News: बजरंग दल के जिला मंत्री बने शंकर यादव व दिवाकर चक्रवर्ती

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय बजरंग दल के रामगढ़ जिला इकाई के विस्तार के तहत मंगलवार को बिजुलिया में आयोजित कार्यक्रम में भदानीनगर मतकमा निवासी शंकर यादव एवं दिवाकर चक्रवर्ती को जिला मंत्री मनोनीत किया गया। इनका मनोनयन राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री सुरेंद्र सिंह राजपूत व प्रदेश महामंत्री दिलीप वेद ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महामंत्री सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को लेकर व्यापक कार्ययोजना बनाई है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा से विजयादशमी तक 25 लाख घरों तक संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

साथ ही प्रत्येक जिले में कम से कम 200 हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी परिषद की प्राथमिकताओं में शामिल है। संगठन के कार्यकर्ता सेवा, संगठन और संस्कार के भाव के साथ इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। शंकर यादव व दिवाकर चक्रवर्ती के जिला मंत्री मनोनीत होने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। सुनील कुमार, राकेश सिन्हा, सागर दांगी, चंदन कुमार, सोनू यादव, कन्हैया सिंह यादव, सागर बजरंगी, किशोर राम, अमित शर्मा, प्रेम साव, अमित साव सहित आदि ने दोनों नवमनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी।