Ramgarh News: सीसीएल माइंस रेस्क्यू में भाजपा कार्यालय भवन
Ramgarh News: सीसीएल माइंस रेस्क्यू में भाजपा कार्यालय भवन आवंटन को लेकर आरटीआई: पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने मांगी जानकारी रामगढ़, नगर प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा
Ramgarh News: रामगढ़, नगर प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा के पूर्व सदस्य सह वरिष्ठ नेता शंकर चौधरी ने सीसीएल माइंस रेस्क्यू भवन नईसराय में भाजपा कार्यालय भवन आवंटन को लेकर आरटीआई दाखिल किया है।माइंस रेस्क्यू भवन में भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय संचालन के लिए। उसे आवंटित भवन को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत महा प्रबंधक सीसीएल माइंस रेस्क्यू रामगढ. से जानकारी मांगी है। पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने जन सूचना पदाधिकारी रामगढ़ को आवेदन भेजा है।भेजे गए में भाजपा कार्यालय से संबंधित चार प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्ट और बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। -क्या यह सही है कि माइंस रेस्क्यू भवन रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्थायी कार्यालय आवंटित किया गया है?, यदि कार्यालय आवंटित किया गया है, तो किस नियम व किसके आदेश के तहत दिया गया है।
इसके लिए आवंटन आदेश या समझौते की प्रति मुझे उपलब्ध कराई जा सकती है। इस भवन के उपयोग के लिए क्या शुल्क या किराया तय किया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। क्या माइंस रेस्क्यू में अन्य राजनीतिक दलों को भी कार्यालय संचालन के लिए इसी प्रकार भवन आवंटित किया जा सकता है।
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