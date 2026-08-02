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Ramgarh News: रामगढ़ पार्षद के पिता का निधन, शोक

By Hindustan | Bureau
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Ramgarh News: रामगढ़ पार्षद के पिता का निधन, शोक दुलमी, निज प्रतिनिधि चितरपुर प्रखंड के कुंदरूकलां निवासी सह आजसू के वरिष्ठ नेता रामगढ़ पार्षद धनेश्वर महतो उर्फ डी

Ramgarh News: रामगढ़ पार्षद के पिता का निधन, शोक

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि । चितरपुर प्रखंड के कुंदरूकलां निवासी सह आजसू के वरिष्ठ नेता रामगढ़ पार्षद धनेश्वर महतो उर्फ डीएम के पिता तिलक महतो 78 वर्ष का शनिवार को निधन हो गया। वे पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जिनका इलाज रांची कांके स्थित कैंसर अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। शनिवार को ही उनका अंतिम संस्कार दामोदर नदी तट पर किया गया। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया।

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उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त करने वालों में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक सुनीता चौधरी, युवा नेता पीयूष चौधरी, मनोज महतो, ब्रह्मदेव महतो, चंद्रशेखर महतो, गोपाल चौधरी, पवन शर्मा, ज्योतिंद्र कुमार चौधरी, अमृतलाल मुंडा, मुखिया किशुनराम मुंडा, मुखिया कलावती देवी, दुलमी पार्षद प्रीति दीवान, बिजय केशरी, रविंद्र वर्मा, चिंतामणी प्रसाद, मोहराय महतो आदि शामिल थे।

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