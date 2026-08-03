Ramgarh News: विज्ञान सप्ताह के समापन में बच्चों ने वैज्ञानिक प्रयोगों का किया प्रदर्शन
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ शहर के गोला रोड स्थित रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, रामगढ़ में आयोजित सप्ताहव्यापी विज्ञान सप्ताह का स
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामगढ़ शहर के गोला रोड स्थित रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, रामगढ़ में आयोजित सप्ताहव्यापी विज्ञान सप्ताह का सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय परिसर विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की जिज्ञासा, नवाचार और रचनात्मकता का जीवंत केंद्र बन गया।
समापन समारोह
समापन समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं ने भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से संबंधित अनेक रोचक एवं ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक प्रयोगों का सफल प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विद्युत परिपथ, जल शोधन, अम्ल-क्षार अभिक्रिया, मानव शरीर की संरचना, सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आकर्षक मॉडल एवं कार्यशील परियोजनियाँ प्रस्तुत कीं।
प्रदर्शनी और प्रशंसा
प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडलों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया तथा उपस्थित विद्यार्थियों, एवं शिक्षकों ने उनका अवलोकन कर बच्चों के वैज्ञानिक कौशल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रत्येक मॉडल एवं प्रयोग के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया।
प्रधानाचार्य का संदेश
मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीप्रवीण ने कहा कि विज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने का माध्यम है। आज प्रस्तुत किए गए मॉडल और प्रयोग इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे विद्यार्थी भविष्य के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक बनने की क्षमता रखते हैं।
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