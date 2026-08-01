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Ramgarh News: विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, गुलचंद महतो बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: गिद्दी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोदवे में शुक्रवार को आम सभा आयोजित की गई। मुखिया उमेश करमाली की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गुलचंद महतो को अध्यक्ष और पूर्णिमा कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इस सभा में कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

Ramgarh News: विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, गुलचंद महतो बने अध्यक्ष

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोदवे में शुक्रवार को आम सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता रबोध पंचायत के मुखिया उमेश करमाली ने की। बतौर चुनाव पर्यवेक्षक शिक्षक शशीकांत सिंह की उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें गुलचंद महतो अध्यक्ष, पूर्णिमा कुमारी उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्यों को चुनाव किया गया। आम सभा में पंचायत के मुखिया उमेश करमाली, उपमुखिया बंसती देवी, प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद, सिंह, शिक्षक मुकेश महतो, तारकेश्वर ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, मनोज महतो, सुमित्रा देवी, सुनिता कुमारी, सुदय कुमार, दशरथ महतो, उमेश महतो, संतोष राम, गीता देवी, सुनिता देवी, मूर्ति देवी, शनिचर बास्के, रेशमी देवी,नीतू देवी, सीता देवी, शिवानी देवी, उर्मिला देवी आदि उपस्थित थे।

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