Ramgarh News: एसएमसी पुनर्गठन में सुमित्रा देवी अध्यक्ष व लंबोदर महतो उपाध्यक्ष बने

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि दुलमी प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिरु में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर शिक्षकों, ग्रामीणों व अभिभावकों की बैठक हुई। बैठक में बीआरसी के द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक बिनोद बिहारी महतो व स्कूल प्रचार्य सह सचिव बिजेंद्र मुंडा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से सुमित्रा देवी को अध्यक्ष व लंबोदर महतो को उपाध्यक्ष चुना गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके कार्य व दायित्वों से अवगत कराते हुए बेहतर तरीके से विद्यालय संचालित करने को कहा। मौके पर पूर्व उपप्रमुख रिझु महतो, रवि महतो, सदस्य रूकी कुमारी, सबीला परवीन, गीता देवी, बसंत महतो, सोनाराम ओहदार, तारा देवी, मिथलेश महतो, दिलीप कुमार, सावन महतो, भूपेन्द्र पहान, रामदयाल महतो, मीणा देवी, प्रियंका देवी, उपमुखिया मनेश्वर महतो, रीता मेहता आंगनबाड़ी सेविका, बिजेंद्र मुंडा सचिव, सुमित्रा देवी शिक्षक सदस्य, राकेश कु नायक शिक्षक सदस्य, एहसान उल्लाह सहित दर्जनों अभिभावक गण मौजूद थे।