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Ramgarh News: राउम विद्यालय पोचरा में प्रबंधन समिति का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोचरा में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। परिषद का अध्यक्ष पार्षद पवन यादव और संचालन प्रधानाध्यापक निरंजन प्रसाद ने किया। अन्नू देवी को अध्यक्ष और रवि गिरी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 सदस्य भी चयनित हुए।

Ramgarh News: राउम विद्यालय पोचरा में प्रबंधन समिति का गठन

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोचरा में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता वार्ड नंबर 5 के पार्षद पवन यादव व संचालन प्रधानाध्यापक निरंजन प्रसाद ने किया। इस दौरान बतौर पर्यवेक्षक सीआरपी सेवटा उपेंद्र कुमार मौजूद रहे। इसमें अन्नू देवी अध्यक्ष व रवि गिरी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। साथ ही 11 सदस्य का चयन किया गया। मौके पर वार्ड नंबर 6 पार्षद संदीप कुमार, भूदाता नकुल यादव, शिक्षा प्रेमी रमण यादव, टिकेश्वर यादव, निर्मल यादव, महेश यादव, शिवा गिरी, दिलीप यादव, अनु देवी, ममता कुमारी, आशा देवी, फुलेश्वरी देवी, अशोक गिरी के अलावा विद्यालय शिक्षक हीरालाल महतो, मंजू देवी, ललिता देवी, संतोष कुमार, पूर्व अध्यक्ष रीना देवी, रंगीता देवी, जीरा देवी व अन्य मौजूद रहे।

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