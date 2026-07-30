Ramgarh News: कंजगी उच्च विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन
Ramgarh News: देवंती देवी अध्यक्ष और रविंद्र बेदिया उपाध्यक्ष चुने गए उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कंजगी में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कंजगी में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बुमरी पंचायत के मुखिया करन कुमार बेदिया की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। मौके पर बतौर पर्यवेक्षक सीआरपी सुरेंद्र कुमार उपस्थित थे। विद्यालय प्रबंधन समिति के 25 सदस्यों का चयन किया गया। जिसमें प्रबंधन समिति के देवंती देवी अध्यक्ष और रविंद्र बेदिया उपाध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर मुखिया करण बेदिया, समिति सदस्य लालचंद बेदिया, विधायक प्रतिनिधि अमर बेदिया, प्रधानाध्यापक जयकुमार राम, मनोज गोप, निरंजन महतो, गोपाल बेदिया, डेगन बेदिया, विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि सहित आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।