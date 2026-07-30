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Ramgarh News: कंजगी उच्च विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: देवंती देवी अध्यक्ष और रविंद्र बेदिया उपाध्यक्ष चुने गए उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कंजगी में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

Ramgarh News: कंजगी उच्च विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय कंजगी में गुरुवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बुमरी पंचायत के मुखिया करन कुमार बेदिया की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। मौके पर बतौर पर्यवेक्षक सीआरपी सुरेंद्र कुमार उपस्थित थे। विद्यालय प्रबंधन समिति के 25 सदस्यों का चयन किया गया। जिसमें प्रबंधन समिति के देवंती देवी अध्यक्ष और रविंद्र बेदिया उपाध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर मुखिया करण बेदिया, समिति सदस्य लालचंद बेदिया, विधायक प्रतिनिधि अमर बेदिया, प्रधानाध्यापक जयकुमार राम, मनोज गोप, निरंजन महतो, गोपाल बेदिया, डेगन बेदिया, विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि सहित आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे।

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