Ramgarh News: भुरकुंडा में जल्द बनेगा केंद्रीय विद्यालय का नया भवन: विधायक रोशनलाल चौधरी -- केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले विधायक रोशनलाल चौधरी, केवि भुरकुंडा के लिए

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोशनलाल चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी साथ थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री को केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा के लिए 5 एकड़ जमीन हस्तानांतरण करने की मांग रखी। मंत्री जी किशन रेड्डी ने नियमानुसार सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री से हुई बात का जिक्र करते हुए विधायक रोशनलाल चौधरी ने कहा कि बहुत जल्द भुरकुंडा में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री को बताया है कि केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा का मूल भवन वर्ष 2009 में जर्जर एवं असुरक्षित घोषित होने के बाद बंद कर दिया गया था। इसके बाद से विद्यालय लगभग 16 वर्षों से अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं केंद्रीय विद्यालय के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

केवि भुरकुंडा के लिए चिह्नित है 5 एकड़ जमीन विधायक रोशनलाल चौधरी ने केंद्रीय कोयला मंत्री को बताया है कि विद्यालय के लिए भुरकुंडा रिवर साइड क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ भूमि पूर्व से चिन्हित है, जो सीसीएल की ओर से अधिग्रहित है। कोल बेयरिंग एरिया होने के करण केंद्रीय विद्यालय संगठन को नए भवन निर्माण के लिए एनओसी नहीं मिल है। भूमि हस्तांतरण के बाद ही स्थायी विद्यालय भवन का निर्माण संभव है।

कोयलांचल में फिर जगी उम्मीद की किरण केंद्रीय विद्यालय को वापस भुरकुंडा में जमीन उपलब्ध कराने को लेकर विधायक रोशनलाल चौधरी की पहल से कोयलांचल की जनता में आस की नई किरण जगा दिया है। भवन जर्जर होने के कारण रिवरसाइड में स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया था। अभी यह बरकाकाना में सीसीएल के भवन में संचालित हो रहा है। इस कारण भुरकुंडा कोयलांचल के छात्र सेंट्रल स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। इस विद्यालय से निकले काफी छात्र आज देश के कोने कोने को रोशन कर रगे हैं। विद्यालय का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है।

कोयलांचल में मजबूत होगी शिक्षा की नींव: विधायक विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि कोयलांचल में शिक्षा की नींव और मजबूत होगी। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत आधार है। भुरकुंडा क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्थायी सेंट्रल स्कूल परिसर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए मैं हर स्तर पर लगातार प्रयासरत हूं और तब तक प्रयास जारी रहेगा, जब तक यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय भुरकुंडा के स्थायी भवन निर्माण का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होगा। जिससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।