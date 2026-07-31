Ramgarh News: संस्कृत भारत की प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है: श्रीशदेव पुजारी
Ramgarh News: राधा गोविन्द विवि के कॉन्फ्रेंस हॉल में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृत उत्थान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम विवि के कुलाधिपति
Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। राधा गोविन्द विवि के कॉन्फ्रेंस हॉल में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृत उत्थान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम विवि के कुलाधिपति बीएन साह के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीशदेव पुजारी अखिल भारतीय संस्कृत भारती के संस्कृत प्रचार प्रमुख, विशिष्ट अतिथि झारखंड प्रदेश के प्रांत मंत्री पृथ्वीराज सिंह, संस्कृत भारती के प्रांत विद्यालय प्रमुख डॉ सुनील कुमार कश्यप, संस्कृत भारती के न्यासी ओमप्रकाश गुप्ता, रामगढ़ जिला संरक्षक गोविंद मेवाड़ संरक्षण ज्ञान ब्रह्म पाठक सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। विवि की कुलपति प्रो रश्मि ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया।
उन्होंने संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान पर बल देते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक साहित्य, संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के महत्व पर गहन विचार-विमर्श किया गया। श्रीदेव पुजारी ने कहा कि संस्कृत भारत की प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है तथा इसे नई पीढ़ी तक पहुँचाना समय की आवश्यकता है। मौके पर सचिव प्रियंका कुमारी, कुलसचिव प्रो निर्मल कुमार मंडल वित्त एवं लेखा पदाधिकारी डॉ संजय कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।
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