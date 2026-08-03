Ramgarh News: सयाल में सावन की पहली सोमवारी को हुआ रुद्राभिषेक
Ramgarh News: सयाल के शिवालय में पहली सोमवारी को रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और सुख-समृद्धि की कामना की। आचार्य ब्रजेश पाठक एवं हरिचंद्र झा ने इसका अनुष्ठान वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।
Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। सयाल के शिवालय में पहली सोमवारी को रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। सुबह 5 बजे से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोले का रुद्राभिषेक कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान आचार्य ब्रजेश पाठक एवं हरिचंद्र झा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर मंदिर संचालन समिति की अध्यक्ष पम्मी कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर संजय शर्मा, अर्जुन सिंह, संदीप केसरी, उदय मेहता, सोनी देवी, मुस्कान, रीना देवी, गीता सिन्हा, आशा देवी, सुमित कुमार के अलावा कई अन्य भक्तगण मौजूद थे।
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