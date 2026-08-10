Ramgarh News: आरपीएफ ने रेलवे संपत्ति चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तारी की जानकारी

आरपीएफ पतरातू ने रेलवे संपति की चोरी करने के आरोप में शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरपीएफ पतरातू को संलिप्त अभियुक्त के बारे में मुखबिर को सूचना मिला कि तीन व्यक्ति दामोदर पंप हाउस के तरफ जाने वाले रास्ते में जंगल में बैठे हुए हैं। जो संदिग्ध लग रहे हैं। साथ ही तीनो व्यक्ति जंगल में छुपाकर रखे रेलवे का कुछ माल को निकालने की बात कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए तत्काल आरपीएफ पोस्ट से अधिकारी व जवान प्रस्थान कर मुखविर के बताये गए स्थान पर पहुंचकर छापामारी कर तीन व्यक्तियों को चोरी की संपत्ति के साथ पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्तियों से पूछताछ करने पर वे अपना नाम रिजवान अंसारी, पिता स्व. जमुद्दीन अंसारी, ग्राम- हनुमान टोला, सांकुल, विकाश कुमार, पिता स्व. मोहन सिंह, ग्राम- हनुमान टोला, सांकुल और किशन कुमार सिंह, पिता स्व.करम सिंह, ग्राम- सिंह मोहल्ला, सांकुल को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इसमें प्लास्टिक के बोरी को खोलवाकर देखा गया तो उसमे रेलवे का रिलीज कॉपर, वाईन्डिंग वायर पाया गया। जिसका वजन करीब 15 किलो होगा। उक्त बरामद तांबे के बारे में तीनों से बारी बारी से पूछताछ किया गया तो तीनों की ओर से 16 और 17 जुलाई 2026 को रात्रि में रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित रेलवे के बिजली ऑफिस से जाकर लोहे कि रॉड से बिजली ऑफिस के पीछे का खिड़की को तोड़कर बोरी में रखे तांबा का तार चोरी कर जंगल के झाडी में तांबे से भरा बोरी तथा खिड़की तोड़ने वाला औजार (रॉड) को छुपाना स्वीकार किया । तत्पश्चात उसके कब्जे से बरामद तांबे से भरी पीले रंग के बोरी एवं रेलवे बिजली ऑफिस का खिड़की तोड़ने में प्रयोग किया गया औजार जप्त किया गया। साथ ही गिरफ्तार तीनो अभियुक्तों को अग्रिम कार्यवाही के लिए रेलवे न्यायालय डालटनगंज को अग्रसारित किया गया।