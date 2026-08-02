Ramgarh News: रोटरी क्लब रामगढ़ ने पुण्यतिथि पर बांटे जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों भोजन पैकेट

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि रोटरी क्लब ऑफ रामगढ़ की ओर से रविवार को रोटेरियन निलंजन दत्त के माता-पिता स्वर्गीय मिनाती दत्त- स्वर्गीय रंजन कुमार दत्त की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची रोड रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्लब के सदस्यों ने राहगीरों, मजदूरों, असहाय और फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों के बीच सैकड़ों भोजन पैकेट वितरित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ मानव सेवा की भावना को मजबूत करना था। इस अवसर पर रोटेरियन सुरेश पी अग्रवाल और डॉ कांता सोबती ने कहा कि स्वर्गीय मिनाती दत्त और स्वर्गीय रंजन कुमार दत्त धार्मिक, समाजसेवी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे।

उनका संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग, परिश्रम और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। रोटेरियन प्रदीप कुमार सिंह और अरुण कुमार राय ने कहा कि दोनों दिवंगत व्यक्तित्व सत्संग, कीर्तन और सामाजिक सेवा से जुड़े रहते थे। समाज के हर वर्ग की सहायता को अपना धर्म मानते थे। वहीं रोटेरियन अमरेश गणक, राजेश कुमार और क्लब के वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार मोदी ने कहा कि निलंजन दत्त की ओर से अपने माता-पिता की स्मृति में भोजन वितरण करना अनुकरणीय पहल है, जिससे उनकी स्मृतियां जीवंत रहती हैं और जरूरतमंदों को राहत मिलती है। कार्यक्रम के अंत में क्लब के सचिव रोटेरियन आशीष दत्त ने सभी सहयोगियों, अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राहगीरों और श्रमिकों की सेवा को प्राथमिकता देकर कार्यक्रम ने मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया।