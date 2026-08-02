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Ramgarh News: कोयलांचल में फैल रहा नशे का कारोबार, मौत के सौदागर लील रहे जिंदगियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: युवा और मजदूर वर्ग सबसे अधिक चपेट में, परिवारों की बढ़ी चिंता राकेश पांडेय  कुजू, निज प्रतिनिधि। कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों

Ramgarh News: कोयलांचल में फैल रहा नशे का कारोबार, मौत के सौदागर लील रहे जिंदगियां

Ramgarh News: कुजू, (निज प्रतिनिधि) कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों नशे का अवैध कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। नशे के सौदागर युवाओं और मेहनतकश मजदूरों को अपना आसान निशाना बनाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि गांव-गांव और बस्ती-बस्ती में नशीले पदार्थों की उपलब्धता ने अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। कोयलांचल कुजू क्षेत्र में गांजा, अवैध शराब के साथ ही डोडा के ट्रक से भरे खेप के पकड़े जाने से इसके क्षेत्र में पांव पसारने को बल मिला था।

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मिल रहे हैं विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जहां शराब तक ही मामला सीमित था, वहीं अब विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, डोडा, कफ सिरप, नशीले इंजेक्शन, टैबलेट, डेंड्राइट से लेकर ब्रेड के साथ नशे के लिए उपयोग किया जाने दर्द निवारक वाम ने भी स्थान ले लिया है। जबकि पान, गुटखा और तंबाकू तथा इससे जुड़े नशापान में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की खुलेआम बिक्री होने लगी है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन युवाओं पर पड़ रहा है, जो रोजगार की तलाश में हैं या फिर विभिन्न कोल परियोजनाओं में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। नशे की लत के कारण कई परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं। नशापान की गिरफ्त में आ चुके लोग इसके लिए कुछ भी करने पर उतारू हैं।

बुद्धिजीवियों व सामाजिक लोगों ने कहा

क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का मानना है कि नशे की गिरफ्त में आने वाले युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कई परिवारों की खुशियां उजड़ चुकी हैं, जबकि कुछ लोग अपराध की दुनिया की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। इससे क्षेत्र में चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इस अवैध कारोबार पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से नशे के कारोबारियों के खिलाफ नियमित छापेमारी, सख्त कानूनी कार्रवाई तथा संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। सामाजिक संगठनों ने भी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जनजागरण अभियान चलाने, विद्यालयों एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अभिभावकों को सतर्क रहने की अपील की है। लोगों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इस बढ़ती सामाजिक बुराई पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

पुलिस अधिकारी ने कहा

कोयलांचल क्षेत्र में पांव पसारते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर छापेमारी अभियान, जन जागरूकता के साथ साथ ही पुलिस वरीय अधिकारियों व सरकारी निर्देशानुसार हर संभव आवश्यक कदम उठाती है। इसके लिए सामाजिक स्तर से भी पहल आवश्यक है। वहीं मामले को लेकर कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि ऐसी कोई भी सूचना मिले तो उसे तत्काल स्थानीय पुलिस को शेयर करें, इसे गुप्त रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कहा अभी हाल में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कोटप्पा एक्ट के तहत अभियान चलाया जा रहा। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

कोयलांचल कुजू में नशे का कारोबार क्यों बढ़ रहा है?
कोयलांचल कुजू व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। नशे के सौदागर युवाओं और मेहनतकश मजदूरों को अपना आसान निशाना बनाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।
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